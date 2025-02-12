Целе - АПОЭЛ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

АПОЭЛ отправляется в гости к "Целе". Основной этап команды прошли совершенно по-разному. Киприотам чуть не хватило до попадания в топ-8, в то время как словенцы еле дошли до плей-офф.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 13-го февраля. Онлайн видеотрансляцию вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 8.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Целе - АПОЕЛ Смотреть трансляцию