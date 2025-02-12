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Целе - АПОЭЛ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Целе - АПОЭЛ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
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АПОЭЛ отправляется в гости к "Целе". Основной этап команды прошли совершенно по-разному. Киприотам чуть не хватило до попадания в топ-8, в то время как словенцы еле дошли до плей-офф.
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Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 13-го февраля. Онлайн видеотрансляцию вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 8.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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