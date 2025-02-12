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Гент - Бетис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Гент - Бетис: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский "Бетис", завершивший этап лиги на 15-м месте сыграет на стадии стыковых матчей против бельгийского "Гента", который финишировал 17-м в общей турнирной таблице Лиги конференций. Это одно из самых интересных противостояний на этом этапе в третьем по значению еврокубковом турнире. Первая игра состоится на легендарном "Бенито Вильямарин".
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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