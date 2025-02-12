Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Викингур - Панатинаикос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Викингур - Панатинаикос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Одна из главных сенсаций основного этапа "Викингур" примут дома именитый "Панатинаикос". Сможет ли исландский клуб доставить проблемы фавориту?
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 13-го февраля. Онлайн видеотрансляцию вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 7.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
Популярное сейчас
- Трамп после разговора с Путиным позвонил и Зеленскому
- Зеленский: Я не дам Путину победить - он точно скоро умрет
- УАФ показала, как будет выглядеть дизайн автобуса сборной Украины. ФОТО
- Украинская бригада арбитров будет обслуживать матч Лиги конференций
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф