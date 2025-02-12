Викингур - Панатинаикос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Одна из главных сенсаций основного этапа "Викингур" примут дома именитый "Панатинаикос". Сможет ли исландский клуб доставить проблемы фавориту?

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 13-го февраля. Онлайн видеотрансляцию вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 7.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Вікінгур - Панатінаїкос Смотреть трансляцию