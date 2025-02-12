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Бачка-Топола – Ягеллония. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК
Первая серия противостояния в Сербии
Getty Images / Global Images Ukraine
Матч, в котором не так просто определить фаворита, учитывая тот факт, что он будет проходить в Сербии. Возможно, в самом двухматчевом противостоянии все же "Ягеллония" должна забирать свое, но как сложится вот этот, отдельный матч на поле "Бачки-Тополы" — это трудно спрогнозировать.
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 13 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 9.
Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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