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Бачка-Топола – Ягеллония. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Лига конференций

Первая серия противостояния в Сербии

Бачка-Топола – Ягеллония. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Getty Images / Global Images Ukraine

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Матч, в котором не так просто определить фаворита, учитывая тот факт, что он будет проходить в Сербии. Возможно, в самом двухматчевом противостоянии все же "Ягеллония" должна забирать свое, но как сложится вот этот, отдельный матч на поле "Бачки-Тополы" — это трудно спрогнозировать.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 13 февраля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 9.

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Трансляция матча "Бачка-Топола" — "Ягеллония"
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Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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