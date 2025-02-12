Омония – Пафос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

В Лиге Конференций станет на одну команду из Кипра меньше. Но это по итогу двух матчей. Сначала нужно сыграть первый матч.

"Омония" попала в плей-офф турнира, заняв 22-е место на Этапе Лиги, "Пафос" закончил стадию на 12-м месте. Теперь им предстоит выявить сильнейшего, который пройдёт далее.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13 февраля.

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