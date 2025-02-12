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Борац - Олимпия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Борац - Олимпия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Вслед за плей-офф Лиги чемпионов мы дождались и матчей Лиги Конференций на соответствующие стадии турнира. Коллективам, у которых не получилось напрямую выйти в 1/8 финала, теперь придется сражаться за проход дальше в двухматчевом стыковом противостоянии.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 8.
Борац - ОлимпияСмотреть трансляцию
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