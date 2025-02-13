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Гент - Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

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Гент - Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На стадии стыковых матчей Лиги конференций за место в 1/8 финала этого турнира встретятся "Гент" и "Бетис". Первый матч команды сыграют в Бельгии.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4.

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Трансляція матчу Гент - Бетіс
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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