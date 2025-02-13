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Копенгаген - Хайденхайм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Копенгаген - Хайденхайм. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Копенгаген - Хайденхайм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото: fck.dk

Новина українською

"Копенгаген" сыграет в родных стенах с "Хайденхаймом" в первом матче плей-офф Лиги конференций-2024/25.

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Поединок начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 6.

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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига конференций-2024/25. 1/16 финала
13.02.2025
Копенгаген, "Паркен"
"Копенгаген" 22:00 "Хайденхайм"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 6

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Трансляция матча Копенгаген - Хайденхайм
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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