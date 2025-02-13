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Копенгаген - Хайденхайм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Копенгаген - Хайденхайм. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Фото: fck.dk
"Копенгаген" сыграет в родных стенах с "Хайденхаймом" в первом матче плей-офф Лиги конференций-2024/25.
Поединок начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 6.
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Лига конференций-2024/25. 1/16 финала
13.02.2025
Копенгаген, "Паркен"
"Копенгаген" 22:00 "Хайденхайм"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 6
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