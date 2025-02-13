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Мольде - Шемрок Роверс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Мольде - Шемрок Роверс: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ирландский "Шемрок Роверс", который стал явным сюрпризом этого сезона Лиги конференций и занял 10-е место в общей турнирной таблице на этапе лиги с 11 очками, встретится с норвежским "Мольде" на стадии стыковых матчей. Бывший клуб Эрлинга Холанда едва попал в плей-офф с 23-го места. Кто выйдет в 1/8 финала этого турнира?
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Лига конференций. Стыковые матчи
13 февраля. 19:45. Мольде. "Стадион Мольде"
"Мольде" — "Шемрок Роверс"
Главный арбитр: Андрис Трейманис (Латвия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 10
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