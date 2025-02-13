Целе - АПОЭЛ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Кипрский "АПОЭЛ" отправляется в гости к "Целе". Основной этап команды прошли абсолютно по-разному. Киприотам немного не хватило до попадания в топ-8, в то время как словенцы с трудом дошли до плей-офф.

Матч рассудит украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.

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Лига конференций. Стыковые матчи

13 февраля. 19:45. Целе. "Здежеле"

"Целе" — "АПОЭЛ"

Главный арбитр: Николай Балакин (Украина)

Трансляция: MEGOGO Футбол 8