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Целе - АПОЭЛ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Целе - АПОЭЛ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Целе - АПОЭЛ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кипрский "АПОЭЛ" отправляется в гости к "Целе". Основной этап команды прошли абсолютно по-разному. Киприотам немного не хватило до попадания в топ-8, в то время как словенцы с трудом дошли до плей-офф.

Матч рассудит украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.

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Лига конференций. Стыковые матчи
13 февраля. 19:45. Целе. "Здежеле"
"Целе" — "АПОЭЛ"
Главный арбитр: Николай Балакин (Украина)
Трансляция: MEGOGO Футбол 8

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Трансляція матчу "Целе" - "АПОЕЛ"
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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