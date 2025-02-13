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Викингур – Панатинаикос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Викингур – Панатинаикос. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Исландский "Викингур" примет на своем поле греческий "Панатинаикос" в рамках первого матча плей-офф Лиги конференций-2024/25.
Поединок начнется в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 7.
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Лига конференций-2024/25. 1/16 финала
13.02.2025
Хельсинки, "Болт Арена"
"Викингур" 19:45 "Панатинаикос"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 7
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