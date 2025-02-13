Викингур – Панатинаикос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Исландский "Викингур" примет на своем поле греческий "Панатинаикос" в рамках первого матча плей-офф Лиги конференций-2024/25.

Поединок начнется в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 7.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига конференций-2024/25. 1/16 финала

13.02.2025

Хельсинки, "Болт Арена"

"Викингур" 19:45 "Панатинаикос"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 7