Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Омония – Пафос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Фото - ФК Омонія / автор невідомий
В Лиге Конференций станет на одну команду из Кипра меньше. Но это по итогу двух матчей. Сначала нужно сыграть первый матч.
"Омония" попала в плей-офф турнира, заняв 22-е место на Этапе Лиги, "Пафос" закончил стадию на 12-м месте. Теперь им предстоит выявить сильнейшего, который пройдёт далее.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 9
Лига Конференций. 1/16 финала.
13 февраля 2025. "ГСП". Никосия (Кипр)
Главный судья: Раду Петреску (Румыния)
Трансляция: Megogo Футбол 9
Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- "Теперь х***вый Бартулович?" Хацкевич поделился мыслями относительно ситуации с Супрягой
- Трамп сделал заявление о помощи Украине
- Сухарь Трубина, неудачи итальянцев в ЛЧ и драма в мерсисайдском дерби. Главные новости за 12 февраля
- На одну команду-конкурента Украины гарантированно меньше. Омония – Пафос. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 13.02.2025
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф