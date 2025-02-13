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Омония – Пафос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

Омония – Пафос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Фото - ФК Омонія / автор невідомий

Новина українською

В Лиге Конференций станет на одну команду из Кипра меньше. Но это по итогу двух матчей. Сначала нужно сыграть первый матч.

"Омония" попала в плей-офф турнира, заняв 22-е место на Этапе Лиги, "Пафос" закончил стадию на 12-м месте. Теперь им предстоит выявить сильнейшего, который пройдёт далее.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 9

Лига Конференций. 1/16 финала.

13 февраля 2025. "ГСП". Никосия (Кипр)

Главный судья: Раду Петреску (Румыния)

Трансляция: Megogo Футбол 9

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Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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