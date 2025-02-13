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Бачка-Топола - Ягеллония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Бачка-Топола - Ягеллония. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Бачка-Топола - Ягеллония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 13 февраля, состоится матч Лиги конференций, где между собой сыграют "Бачка-Топола" и "Ягеллония".

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Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 9.

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Лига Конференций. Раунд на вылет. Первый матч

13 февраля. 19:45. Бачка-Топола. "ТСЦ Арена"

Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)

Трансляция матча
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Бачка-Топола - Ягеллония
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