Бачка-Топола - Ягеллония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

В четверг, 13 февраля, состоится матч Лиги конференций, где между собой сыграют "Бачка-Топола" и "Ягеллония".

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 9.

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Лига Конференций. Раунд на вылет. Первый матч

13 февраля. 19:45. Бачка-Топола. "ТСЦ Арена"

Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)