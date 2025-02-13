Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бачка-Топола - Ягеллония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Бачка-Топола - Ягеллония. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
В четверг, 13 февраля, состоится матч Лиги конференций, где между собой сыграют "Бачка-Топола" и "Ягеллония".
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 9.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига Конференций. Раунд на вылет. Первый матч
13 февраля. 19:45. Бачка-Топола. "ТСЦ Арена"
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)
Бачка-Топола - ЯгеллонияСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Теперь х***вый Бартулович?" Хацкевич поделился мыслями относительно ситуации с Супрягой
- Трамп считает непрактичным членство Украины в НАТО. Помощь может быть только при одном условии
- Сабо: Не совсем понимаю президента Динамо относительно трансферов
- Сити – Реал, мерсисайдское дерби, Бавария в гостях у чемпиона. Расписание футбола на 10 – 16 февраля
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000