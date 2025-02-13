Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Борац - Олимпия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Борац - Олимпия. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Вслед за плей-офф Лиги чемпионов мы дождались и матчей Лиги Конференций на соответствующей стадии турнира. Коллективам, у которых не получилось напрямую выйти в 1/8 финала, теперь придется сражаться за проход дальше в двухматчевом стыковом противостоянии.
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 8.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига Конференций. 1/16 финала
"Gradski Stadion" (Баня-Лука)
Главный судья: Анастасиос Папапетру (Греция)
"Борац Баня Лука" 22:00 "Олимпия Любляна"
Популярное сейчас
- "Теперь х***вый Бартулович?" Хацкевич поделился мыслями относительно ситуации с Супрягой
- Трамп считает непрактичным членство Украины в НАТО. Помощь может быть только при одном условии
- Сабо: Не совсем понимаю президента Динамо относительно трансферов
- Очередное шоу от Антони? Гент – Бетис. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 13.02.2025
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола