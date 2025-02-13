Борац - Олимпия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Вслед за плей-офф Лиги чемпионов мы дождались и матчей Лиги Конференций на соответствующей стадии турнира. Коллективам, у которых не получилось напрямую выйти в 1/8 финала, теперь придется сражаться за проход дальше в двухматчевом стыковом противостоянии.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 8.

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Лига Конференций. 1/16 финала

"Gradski Stadion" (Баня-Лука)

Главный судья: Анастасиос Папапетру (Греция)

"Борац Баня Лука" 22:00 "Олимпия Любляна"