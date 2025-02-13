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Борац - Олимпия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Борац - Олимпия. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Борац - Олимпия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Вслед за плей-офф Лиги чемпионов мы дождались и матчей Лиги Конференций на соответствующей стадии турнира. Коллективам, у которых не получилось напрямую выйти в 1/8 финала, теперь придется сражаться за проход дальше в двухматчевом стыковом противостоянии.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 8.

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Лига Конференций. 1/16 финала
"Gradski Stadion" (Баня-Лука)
Главный судья: Анастасиос Папапетру (Греция)
"Борац Баня Лука" 22:00 "Олимпия Любляна"

Трансляция матча
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