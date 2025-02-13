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ЛК. Бачка-Топола – Ягеллония 1:3. Поляки делают огромный шаг к 1/8 финала
Могли забивать и больше, ведь когда твой соперник настолько нагло высоко играет в обороне, этим надо пользоваться
Jagiellonia FC via X
Если у сербов и была надежда на итоговый проход дальше, то точно за счет домашнего матча против "Ягеллонии". Хозяева поля точно не являются фаворитами в этом противостоянии, они заняли последнее, 24-е место, которое позволяло продолжать борьбу в Лиге Конференций, а полякам наоборот, немного не хватило до того, чтобы оформить напрямую выход в 1/8 финала.
Матч между ними выдался в определенной степени интересным. Сразу стоит отметить, что никто не собирался играть от обороны и некоторые действия защитных линий обоих коллективов были просто катастрофическими. Слишком легко они позволяли находить ударные позиции друг другу.
Началось все с неплохого момента у "Ягеллонии", когда Пулулу вывели практически на свидание с вратарем, однако он попал в штангу, но там был офсайд. На это "Бачка-Топола" ответила своим ударом после неплохой комбинации между форвардами, но удар от Йовановича получился не очень удачным. Вот так команды обменивались своими моментами, но без голов.
Все изменилось в середине второго тайма, когда "Ягеллония" пропустила контратаку и все равно хозяевам не удалось довести ее до убийственного момента, но Мбунгу принял круглого перед штрафной площадкой, сместился ближе к центру и красивым ударом в ближнюю девятку отрыл счет. Действительно красивый гол и 1:0.
На это поляки очень быстро ответили своим голом, который стал отчасти случайным. Выбил голкипер сербов Илич мяч в центр, Скшипач выиграл воздух и выбил подальше, но после рикошета получилось так, что Имас оказался один на один с вратарем. Уверенно реализовал он эту возможность и 1:1.
Все-таки "Бачка-Топола" слишком сильно увлекалась своими офсайдными ловушками, они играли высокой линией и постоянно пытались поймать соперника на этом. Во втором тайме за счет высокой линии обороны соперника "Ягеллония" едва не вышла вперед, вот только голкипер показал какие-то чудеса реакции, отразив два удара в пределах нескольких секунд.
Вообще во второй половине матча инициатива была у гостей, они постоянно что-то создавали, но с реализацией были колоссальные проблемы. Лишь на 81-й минуте удалось воплотить свое преимущество в забитый гол, причем произошло это не после комбинации наигранной, это не за счет того, что удалось обмануть офсайдную ловушку. Просто выбивал мяч защитник "Бачки" и подхватил его где-то в метрах 30 от ворот Пулулу, пробросил немного вперед и решился на сильный удар в дальний нижний угол. Получилось точно. Еще один красивый гол в этом матче, а затем еще одна ошибка от защитников сербской команды, которые запустили мяч вверх у своих ворот, тем самым позволили Имасу оформить дубль и забить третий гол.
Это победа, которая дает прекрасное преимущество "Ягеллонии" перед ответным матчем у себя дома. Конечно, все будет решаться там. Но теперь шансы сербов на проход в 1/8 мизерные.
Лига Конференций. Раунд на вылет. Первый матч
Стадион: "ТСЦ Арена" (Бачка-Топола)
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)
"Бачка-Топола" — "Ягеллония" 1:3
Голы: Мбунгу (28) — Имас (31, 89), Пулулу (81)
"Бачка-Топола": Илич — Джорджевич, Дегенек, Цапан, Радоевич — Радин — Милосавлевич (Пеич, 90+2), Станич — Йованович (Пантович, 84), Лазетич (Шош, 76), Мбунгу
"Ягеллония": Абрамович — Войтушек, Скшипчак, Эбосс (Стоинович, 70), Моутиньо — Виллар Мики (Петушевский, 78), Флах (Романчук, 78), Кубицки — Имас, Пулулу (Диаби-Фадига, 86), Чурлинов (Хансен, 70)
Предупреждения: Цапан (90+4)
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