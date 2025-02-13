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ЛК. Мольде - Шемрок Роверс 0:1. Один гол решил судьбу матча
Счет был открыт во втором тайме
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Лига конференций. Стыковые матчи
Мольде. "Стадион Мольде"
"Мольде" - "Шемрок Роверс"
Главный арбитр: Андрис Трейманис (Латвия)
"Мольде": Карлстрем, Стеневик, Амундсен, Лунд, Гауген (Линнес 72'), Дели, Брейвик, Эриксен, Эйкрем (Энггор 71'), Кааса (Гестад 46'), Гулбрандсен (Гауган 44').
"Шемрок Роверс": Макгинти, Грант, Грейс, Лопес, Клири, Хонохан, Макенефф, Гили (О'Нилл 88'), Уоттс (Берк 69'), Нунан (Грин 82'), Мендру.
13 февраля "Мольде" минимально проиграл ФК "Шемрок Роверс" - 0:1.
Гости открыли счет в начале второго тайма. Автором забитого мяча является Нунан.
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