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ЛК. Мольде – Шэмрок Роверс 0:1. Минимальное преимущество в противостоянии
Ирландцам удалось одержать важную победу на выезде
Getty Images / Global Images Ukraine
Полупустой "Акер" встретил поединок норвежцев и ирландцев. После стартового свистка ультрас команд компенсировали недостающих болельщиков. Инициативу сразу захватили "Мольде": забрали мяч и позиционно пытались подойти к воротам соперника. "Шэмрок", несмотря на довольно защитную схему игры, встречали норвежцев у центральной линии.
Первые 15 минут были за "Мольде". Ирландцы переждали этот стартовый период и активизировались: стали быстрее двигаться, пытаясь контролировать темп игры. На 22-й минуте произошел первый потенциально голевой момент и удар по воротам. После стандарта в штрафной "Шэмрока" акробатическими движениями пробивал Амундсен, однако не попал в створ.
На 31-й минуте "Роверс" впервые в этом матче создали опасность у ворот Карлстрема. Войдя в штрафную, нападающий столкнулся с защитником "Мольде", за что ирландцы просили поставить пенальти. Арбитр был вблизи момента и фола не зафиксировал. Норвежцы после своего стандарта натолкнулись на контратаку "Шэмрока" - Брейвику пришлось фолить и получить желтую карточку. Однако через две минуты за весьма жесткую игру был предупрежден и игрок ирландской команды.
В концовке первого тайма "Роверсу" удалось нанести первый удар по воротам Карлстрема. Однако важно то, что после этого в очередной раз ирландцы выбежали в контратаку, создав выход один на один. В подкате сбивал с ног игрока "Шэмрока" Лунд. Как следствие: прямая красная карточка, и дальше "Мольде" играют в меньшинстве. Команды доиграли первый тайм без голов.
После перерыва "Мольде" сделали еще одну замену, чем хотели немного перестроить игру на второй тайм. Как и ожидалось, "Роверс" использовал свое преимущество в количестве игроков и значительно активизировались в работе с мячом и в атаке. Следует отметить, что норвежская команда не осела у собственных ворот, выглядели достаточно спокойными и уверенными, кроме того, еще успевали высоко прессинговать соперника.
Однако не хватило этого спокойствия уже на 57-й минуте. Пытаясь выйти из-под давления ирландцев, Дели заигрался и потерял мяч в своей штрафной, фактически подарив гол сопернику – Уоттс воспользовался ошибкой и отдал на пустые ворота Нунену. Последний без проблем замкнул передачу. 0:1.
Зрительно картинка игры сильно не изменилась. "Шэмрок" снова начали контролировать темп игры и, казалось, понемногу оттягивать время. Моментом на 72-ю минуту ирландцы сделали всего одну замену, демонстрируя, что игра под их контролем. "Мольде", играя в меньшинстве, продолжал перестраиваться, далее меняя игроков.
У "Шэмрока" отлично получалось контролировать игру. Команда постепенно доигрывала поединок, катая мяч и моментами создавая еще шансы у ворот "Мольде". В меньшинстве норвежцам было сложно перебегать игроков "Роверса", однако нашли в себе силы на концовку матча. "Мольде" слегка зажали соперника на чужой половине поля и попытались осесть на ворота Макгинти. Ирландцам удалось довести победный счет до финального свистка и одержать важную победу перед домашним ответным матчем.
What a moment ????— Shamrock Rovers FC (@ShamrockRovers) February 13, 2025
Michael Noonan becomes the Youngest Scorer in Europe aged 16 years 187 days ☘️#RoversInEurope pic.twitter.com/xXctmajf67
Лига конференций, 1/16, первый матч
Стадион: Акер (Мольде)
Главный судья: Андрис Трейманис (Латвия)
"Мольде" - "Шэмрок Роверс" 0:1
Голы: Нунен (57)
"Мольде": 4-2-3-1, Карлстрем – Стеневик, Амундсен, Лунд, Хауген (Линнес, 72) – Дели, Брейвик – Эриксен, Эйкрем (Энггор, 71), Кааса (Хестад, 46) – Гульбрандсен (Хауган, 4)
"Шэмрок Роверс": 3-5-2, Макгинти – Грейс, Лопеш, Клири – Грант, Макенефф, Хили (О'Нилл, 88), Уоттс (Бурк, 69), Хонохан – Нунен (Грин, 82), Мандрой
Предупреждения: Брейвик (35), Лунд (42, прямое извлечение), Хауган (48), Стеневик (79) – Мандрой (37), Уоттс (45), Клири (81)
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