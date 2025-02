ЛК. Мольде – Шэмрок Роверс 0:1. Минимальное преимущество в противостоянии

Полупустой "Акер" встретил поединок норвежцев и ирландцев. После стартового свистка ультрас команд компенсировали недостающих болельщиков. Инициативу сразу захватили "Мольде": забрали мяч и позиционно пытались подойти к воротам соперника. "Шэмрок", несмотря на довольно защитную схему игры, встречали норвежцев у центральной линии.

Первые 15 минут были за "Мольде". Ирландцы переждали этот стартовый период и активизировались: стали быстрее двигаться, пытаясь контролировать темп игры. На 22-й минуте произошел первый потенциально голевой момент и удар по воротам. После стандарта в штрафной "Шэмрока" акробатическими движениями пробивал Амундсен, однако не попал в створ.

На 31-й минуте "Роверс" впервые в этом матче создали опасность у ворот Карлстрема. Войдя в штрафную, нападающий столкнулся с защитником "Мольде", за что ирландцы просили поставить пенальти. Арбитр был вблизи момента и фола не зафиксировал. Норвежцы после своего стандарта натолкнулись на контратаку "Шэмрока" - Брейвику пришлось фолить и получить желтую карточку. Однако через две минуты за весьма жесткую игру был предупрежден и игрок ирландской команды.

В концовке первого тайма "Роверсу" удалось нанести первый удар по воротам Карлстрема. Однако важно то, что после этого в очередной раз ирландцы выбежали в контратаку, создав выход один на один. В подкате сбивал с ног игрока "Шэмрока" Лунд. Как следствие: прямая красная карточка, и дальше "Мольде" играют в меньшинстве. Команды доиграли первый тайм без голов.

После перерыва "Мольде" сделали еще одну замену, чем хотели немного перестроить игру на второй тайм. Как и ожидалось, "Роверс" использовал свое преимущество в количестве игроков и значительно активизировались в работе с мячом и в атаке. Следует отметить, что норвежская команда не осела у собственных ворот, выглядели достаточно спокойными и уверенными, кроме того, еще успевали высоко прессинговать соперника.

Однако не хватило этого спокойствия уже на 57-й минуте. Пытаясь выйти из-под давления ирландцев, Дели заигрался и потерял мяч в своей штрафной, фактически подарив гол сопернику – Уоттс воспользовался ошибкой и отдал на пустые ворота Нунену. Последний без проблем замкнул передачу. 0:1.

Зрительно картинка игры сильно не изменилась. "Шэмрок" снова начали контролировать темп игры и, казалось, понемногу оттягивать время. Моментом на 72-ю минуту ирландцы сделали всего одну замену, демонстрируя, что игра под их контролем. "Мольде", играя в меньшинстве, продолжал перестраиваться, далее меняя игроков.

У "Шэмрока" отлично получалось контролировать игру. Команда постепенно доигрывала поединок, катая мяч и моментами создавая еще шансы у ворот "Мольде". В меньшинстве норвежцам было сложно перебегать игроков "Роверса", однако нашли в себе силы на концовку матча. "Мольде" слегка зажали соперника на чужой половине поля и попытались осесть на ворота Макгинти. Ирландцам удалось довести победный счет до финального свистка и одержать важную победу перед домашним ответным матчем.

What a moment ????



Michael Noonan becomes the Youngest Scorer in Europe aged 16 years 187 days ☘️#RoversInEurope pic.twitter.com/xXctmajf67