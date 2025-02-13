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Исландский футбол на подъеме. Лига конференций. Викингур - Панатинаикос 2:1

Лига конференций

Небольшая, но сенсация

Исландский футбол на подъеме. Лига конференций. Викингур - Панатинаикос 2:1

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 13 февраля, проходят несколько стыковых матчей Лиги конференций, в одном из которых исландский "Викингур" принимал греческий "Панатинаикос".

Игра завершилась почти сенсацией. Хозяева в довольно сложных погодных условиях победили 2:1.

"Викинги" открыли счет уже на 13-й минуте, после чего греки уже в первом тайме потеряли двух игроков из-за травм.

На 59-й минуте "Викингур" забил и второй гол. Греки в концовке наседали и все-таки смогли один гол отыграть с пенальти.

2:1, победа "Викингура", но в ответном матче в Греции "викингам" будет очень тяжело.

"Викингур" - "Панатинаикос" 2:1

Голы: Атласон (13), Вильямссон (59) – Йоаннидис (90+1, пен.)

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