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Исландский футбол на подъеме. Лига конференций. Викингур - Панатинаикос 2:1
Небольшая, но сенсация
Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 13 февраля, проходят несколько стыковых матчей
Игра завершилась почти сенсацией. Хозяева в довольно сложных погодных условиях победили 2:1.
"Викинги" открыли счет уже на 13-й минуте, после чего греки уже в первом тайме потеряли двух игроков из-за травм.
На 59-й минуте "Викингур" забил и второй гол. Греки в концовке наседали и все-таки смогли один гол отыграть с пенальти.
2:1, победа "Викингура", но в ответном матче в Греции "викингам" будет очень тяжело.
"Викингур" - "Панатинаикос" 2:1
Голы: Атласон (13), Вильямссон (59) – Йоаннидис (90+1, пен.)
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