ЛК. Викингур – Панатинаикос 2:1. Теплолюбивые греки проигрывают в финский мороз

В холодный город Хельсинки пришлось ехать теплолюбивым грекам. Погода и нейтральное поле – “козыря” в этом матче для исландцев. Команда, проводящая только товарищеские матчи, вынуждена начинать свою первую домашнюю игру на нейтральном стадионе. Для тренера “викингов” Сельви Йонссона это тоже первая игра, так как его недавно назначили. Понятно, что он решил сыграть осторожно против фаворита. А именно в три защитника, в схеме 3-5-2, при игре в обороне 5-3-2. В составе есть два новичка: Хафстейнссон (пришёл на место, ушедшего Тордарсона) и Торкельссон, заменивший Гуннарссона, пропускающего матч из-за перебора карточек.

У “Панатинаикоса” сезон в разгаре. Его тренер Руй Виториа проводит ротацию. Он сделал пять замен, по сравнению с последней неудачной игрой против “Ариса” (0:2). Вместо Вагианнидиса (получил растяжение бицепса), Иоаннидиса, Унаи, Тете и Серина на поле вышли Коцирас, Сиопис (новичок команды), Бакасетас, Манчини и Еремеев.

Первый тайм. И в первые минуты Исландцы не тушуются. Где-то прессингуют, где-то комбинируют. А на 13-й минуте открывают счёт! После розыгрыша штрафного мяч то вылетал из штрафной, но попадал в неё обратно. Вратарь “клеверных” Ладыгин вроде бы выиграл единоборство вверху у Агнарссона. Но мяч отлетел к Атласону, которого никто не успел накрыть и Дэвид в касание забивает первый мяч в игре. Судья просматривал ВАР на предмет нарушения со стороны Агнарссона на Ладыгине, но не нашёл там нарушения и гол засчитал. В ответ какого-то моментального давления от гостей не началось. Гости больше комбинируют с мячом. Меньше, но эффективнее атакуют хозяева. На 19-й минуте после выбивания из штрафной, мяч попал к Хафстейнссону, которого не успевают накрыть. Следует удар издали, и мяч немного проходит мимо ворот. А что же “Панатинаикос”? Много кружит вокруг штрафной соперника, но нет последней передачи под удар. Единственный реальный момент был у Еремеева, который после передачи, уже будучи во вратарской, ударил головой прямо во вратаря соперника. Надо, конечно, отметить две вынужденных замены у греков в первом тайме. Поле плюс погода сделали своё дело. Травмы получили Бакасетас и Палмер-Браун. Вместо них вышли Свидерский (один из новичков команды) и Фикай (молодой игрок, 19 лет).

Второй тайм. И “Панатинаикос” начинает давить. Отличный момент на 48-й минуте. Джуричич в разрез отдаёт на Еремеева, но тот долго думал, что делать с мячом и не смог переиграть вратаря соперника. Гости то давят, но эффективнее, по-прежнему, атакуют хозяева. И атакуют очень удачно! Удар Агнарссона блокируют. Мяч после рикошета попадает в штангу и отлетает к, вышедшему на замену несколько минут назад, Вильялмссон, которому никто не мешает забить второй мяч в игре. Защита “Панатинаикоса”, видимо, думала, что там положение вне игры. Но судьи после просмотра ВАР не зафиксировали офсайд. Чистый гол!

Руй Виториа использует последнее окно для замен, выпуская всех сильнейших своих игроков. На 82-й минуте Тете хорошо ударил из-за пределов штрафной. Штанга спасла “Викингур”. На 88-й минуте судья после просмотра ВАР назначил пенальти. Фьолусон нарушал в верховой борьбе. И уже на 90+1 минуте Иоаннидис реализует этот одиннадцатиметровый. Счёт в матче становиться минимальный, и у “Панатинаикоса” есть пять минут, чтобы сравнять счёт. Вот только мячом в эти пять минут больше владели исландцы, которые отстояли победный счёт.

Можно поздравить “Викингур”, скромный исландский, клуб с этой победой. Через неделю викингам будет очень тяжело в гостях у “Панатинаикоса”, но сегодня - они победители.

Лига конференций. Стыковой раунд. Первый матч.

Стадион: “Болт Арена” (Хельсинки)

Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия)

“Викингур” – “Панатинаикос” 2:1

Голы: Атласон 13, Вильялмссон 56 – Иоаннидис 90+1 (реализовал пенальти)

“Викингур”: Йонссон – Ибрагимагич (Андрасон 84), Экрот (Фьолусон 46), Торкельссон – Атласон, Агнарссон (Джурич 71), Хафстейнссон, Трандарсон (Вильялмссон 50), Гудьонссон – Сигурпалссон, Ингимундарсон

“Панатинаикос”: Лодыгин – Коцирас, Палмер-Браун (Фикай 37), Ингасон, Младенович – Сиопис (Церин 66), Бакасетас (Свидерский 22), Максимович – Манчини (Тете 66), Джуричич, Еремеев (Иоаннидис 66)

Предупреждения: Атласон 41, Ибрагимагич 74, Джурич 79 – Джуричич 70, Цавелас 90+1

Удаление: Цавелас 90+7 (за две желтые карточки)