ЛК. Копенгаген – Хайденхайм 1:2. Центрбеки-голеадоры выручают немцев

Лига конференций, стыковые матчи

Копенгаген, Паркен

Копенгаген – Хайденхайм 1:2

Голы: Ларссон 45+1 – Келлер 59, Зирслебен 85

"Хайденхайм" шокировал "Копенгаген", покинув столицу Дании с сенсационной победой. Всего второй в 16 последних матчах во всех турнирах. Успех дебютанту еврокубков принесла результативность их дуэта центрбеков, которые перевернули игру во втором тайме.

Аутсайдер Бундеслиги приехал на "Паркен" не в лучшем настроении, застряв в зоне переходных матчей после 4 поражений кряду. Еврокубок был возможностью переключиться, и подопечные Франка Шмидта воспользовались ею на полную. Хотя начали игру крайне неуверенно.

"Копенгаген" захватил инициативу с дебюта, хотя и предложил не самый высокий темп. Потому гости долго держались. Датчане играли без основного форварда Корнелиуса и двух главных звезд на флангах атаки Руни Барджи и Эльюнусси, который смог появиться лишь на концовку. Но даже неспешными комбинациями они взламывали защиту гостей. Через насыщенный центр не продирались, зато отлично работали переводы.

Так за тайм два убойных шанса для правого инсайда Ларссона создал его коллега на противоположном фланге Роберт. Бразилец принимал диагонали справа и врывался в штрафную. В первом эпизоде Роберт прострелил на Ларссона, но тот умудрился не забить с пары метров. Но перед самым перерывом Ларссон в идентичной ситуации все же забил.

Медлительность хозяев на чужой половине можно было бы списать отсутствие основных игроков в атаке. Но на самом деле главная проблема заключалась в плохой физподготовке и отсутствие игровой практики (последняя игра "Копенгагена" была в ЛК). Во втором тайме "Хайденхайм" начал банально перебегать соперника, и с каждой минутой перевес немцев в кондициях ощущался все больше.

Эта энергия и стала ключом к сенсации. Центрбек "Хайденхайма" Тим Зирслебен внезапно оказался главным героем половины. На стандарте скидкой головой ассистировал партнеру по обороне Келлеру. А в конце примчался в чужую штрафную в ходе контратаки и забил первый гол за несколько лет. Этот эпизод – констатация и хаоса, который "Хайденхайм" посеял на поле. И вездесущность гостей, которые на фоне вялого соперника выглядели элитными скакунами.

Копенгаген: Рамай – Лопес, Хацидьякос, Перейра, Уэскас (Клем, 79) – Роберт (Ашури, 71), Фрохольдт, Дилэйни, Ларссон (Гочолейшвили, 78) – Классон (Эльюнусси, 71), Маттссон (Шьяха, 66)

Хайденхайм: Феллер – Тойеркауф (Траоре, 46), Зирслебен, Келлер, Буш – Майнка – Сиенза, Нихьюс (Шеппнер, 81), Ваннер (Бек, 84), Конте (Хонзак, 61) – Пирингер (Зивзивадзе, 61)