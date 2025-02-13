ЛК. Гент – Бетис 0:3. Слишком великое преимущество гостей в классе

Лига конференций

Стыковой раунд. Первый матч

"Геламко Арена" (Гент)

Главный арбитр: Горациу Фесник (Бельгия)

Мало на что мог надеяться "Гент" в этом матче. Разве что, что испанцы устанут с течением игры. В этом сезоне неоднократно таким образом “Бетис” терял очки. В Пеллегрини есть звездные футболисты, однако большинство – возрастные. И с темпом соперников иногда они не могли справиться. Но сегодня было по-другому.

Первый тайм был ознакомительным. Обе команды примерно поровну контролировали игру. Опасности тоже особо не было. Однако что-то и создали. Первым начал "Гент": на 12 минуте удар Ито с опасной точки пролетел направо от стойки ворот. Еще от хозяев был забит гол перед перерывом, но его отменили из-за офсайда. У "Бетиса" неплохо на 39 минуте бил Эззальзули – там на месте уверенно сыграл голкипер.

Все самое интересное началось после перерыва. Сразу поплыли хозяева. Хотя скорее здесь совпали два фактора: игроки гостей показали свой класс. На 47-й минуте мощно включился Антони. Бразилец сместился с правого фланга и из-за пределов штрафной пробил в левый угол ворот. В третьем подряд матче за “Бетис” отметился результативным действием арендованный у МЮ вингер.

Впоследствии на счету "зелено-белых" тоже появился гол, который не был засчитан из-за офсайда. Но на 72-й минуте гости все-таки удвоили свое преимущество. Неудачно разыграли мяч на своей части поля игроки "Гента", потеряв круглого под прессингом соперника. Бакамбу сразу же наказал их. Нападающий из пределов штрафной завершил мгновенную контратаку ударом в правый ближний угол.

И это еще не все: на 84-й минуте пришел и третий гол. В этот раз помог угловой. Альтимира оставили полностью самого на дальней левой стойке. После сброса от Бакамбу джокер в касание перевел мяч в ворота. Забил спустя три минуты после выхода на замену.

"Гент" поедет в Испанию туристами. Посмотрит на красивый город Севилья, попрощается с еврокубками. Шансов у бельгийцев нет. Здесь уж даже чудо не поможет.

"Гент" (Гент, Бельгия) - "Бетис" (Севилья, Испания) 0:3

Голы: Антони 47, Бакамбу 72, Альтимира 84

"Гент": Роф – Ш. Митрович, Ватанабе, Торунарига – Самуаз, Ито, Лопес (Делорж-Книпер 77), Араужу (Браун 71) – Кумс (Де Влигер 85) – Ванзейр (Сурдез 71), Гудьонсен (Гур 77)

"Бетис": Вьетес – Сабали (Ортис 90), Бартра, Натан, Перро – Ло Чельсо (Флорес 90), Иско (Джонни 73), Рока Хунке (Альтимира 81) – Антони (Авила 73), Бакамбу, Эззальзули

Предупреждения: Ванзейр 61 – Саболи 14