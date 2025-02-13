ЛК. Омония – Пафос 1:1. Закономерный результат

В стыковых матчах встречались "Омония" и "Пафос".

У гостей были проблемы с повреждениями и дисквалификациями. Так Букамир травмированный, дисквалифицированный Жоао Коррея, Дерек Лукасен. Поэтому Хуан Карлос выпустил в оборону Фелипе, Шарлия, Гольдара и Сильву.

Обычно, матчи этих команд сопровождаются фолами и, следовательно, жёлтыми карточками. Так произошло и в этом матче.

"Пафос" в первые минуты атаковал, но хозяева защищались. После, на 5-й минуте нападающий "Омонии" Лойзу тянул за футболку полузащитника гостей Танковича. Футболист "Пафоса" оказался на газоне и в этот момент нападающий Какулли пытался забрать мяч. Танкович придержал мяч руками, а нападающего толкнул головой. Судья дал обоим футболистам по жёлтой карточке.

Команды атаковали, но по ударам превосходили гости 3:7. По воротам дру-друга команды ударили по одному разу и ушли на перерыв.

В начале второго тайма "Омония" получила право на пенальти. Дальний удар с центра поля и Лойзу столнулся с вратарём гостей Ивушичем. Суцдья назначиол пенальти, который Семеду реализовал.

"Пафос" атаковал, бил по воротам и спустя 20 минут также получили право на 11-метровый. Танковича сбил в штрафной Эракович и судья указал на точку. Правда, автор заработанного пенальти не переиграл капитана.

Но гости свой гол всё-таки забили. Футболисты "Омонии" выбыли мяч в центр поля, там оказался Гольдар, сделавший длинный заброс в штрафную. "Омония" пыталась отбиться, но бпезуспешно. Гости устроили атаку, обошли защиту и забили гол. Отметился вышедший на замену Оршич.

Закономерный результат и интрига на ответный матч.

Лига Конференций. 1/16 финала

Омония – Пафос 1:1

Голы: Семеду (51, пен) – Оршич (84)

Незабитый пенальти: Танкович (74)

Стартовые составы:

"Омония": Фабиана – Дионку (Масурас, 90), Кулибали, Панайоту, Хоммас – Марич, Йоветич, Эракович (Кусулос, 88) – Лойзу, Какулли, Семеду (Сайду, 88)

"Пафос": Ивушич – Сильва (Сема, 75), Гольдор, Шарлия, Бруно – Жажа (Оршич, 63), Пепе, Шуньич, Танкович – Драгомир, Жайро (Андерсон, 75)

Предупреждения: Какулли (5), Йоветич (68) – Танкович (6), Сильва (49), Гольдар (79).