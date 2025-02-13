ЛК. Борац Баня-Лука - Олимпия Любляна 1:0. Один из самых "драматичных" матчей в истории еврокубков

Новый формат еврокубков подарил всем футбольным болельщикам дополнительную стадию в каждом из трех турниров (Лига чемпионов, Лига Европы и Лига Конференций) - так называемый стыковой этап. Фактически, эту стадию можно приравнять к 1/16 финала, ведь победители каждой из пар присоединятся к восьмерке коллективов, которые смогли попасть в 1/8 напрямую, по итогам этапа лиги.

Так вот, на первый взгляд, показалось, что такое нововведение очень интересная идея, которая подарит фанатам еще больше классных, интригующих матчей, где у команд будет высокая мотивация. Лично я, после просмотра матчей между "Реалом" и "Ман Сити", "Брюгге" и "Атлантой" или "Фейеноордом" и "Миланом", был уверен, что это нововведение можно смело записать в актив новому еврокубковому сезону. Но прошло несколько дней, дело дошло до стыковых поединков в Лиге конференций, и я посмотрел игру между боснийским "Борацом" и словенской "Олимпией"...

Очевидно, что при старом формате оба этих коллектива и думать бы не могли о плей-офф (возможно, "Олимпия" и могла бы туда пробиться, но только благодаря оооооочень удачному жребию), но в этом сезоне они оказались в шаге от попадания в такую высокую стадию турнира, а я, к сожалению, оказался у экрана телевизора в момент, когда они играли между собой ...

Не буду строить из себя большого эксперта и признаюсь честно - до этого вечера я лишь отдаленно слышал об этих двух клубах (и то только их названия). Но именно поэтому я и садился за просмотр этой игры с пониманием, что не имею каких-то больших ожиданий, поэтому, возможно, буду приятно удивлен в итоге. За эту еврокубковую осень я уже не раз был в похожей ситуации, когда просматривал матчи не слишком именитых команд в ЛЕ или ЛК, но они, к моему удивлению, показывали или достаточно высокий уровень футбола, или устраивали эпические футбольные триллеры. Как мы уже, наверное, догадались по моей интонации, встреча между "Борацом" и "Олимпией" стала исключением из такого правила (и это я еще очень мягко говоря).

Начало игры получилось очень вязким и тягучим. Обе команды пробовали взять мяч под свой контроль, но не лучшее качество газона (визуально) и технический брак помешали этим попыткам. Однако, стоит отметить, что гости, которые подходили к игре в статусе фаворита, все же выглядели немножко лучше. В их рисунке игры просматривались попытки (хоть и не часто удачные) долго держать мяч в последней части поля, но каждый раз создавалось впечатление, что футболисты "Олимпии" не нарабатывали следующего этапа развития своих атак: они долго держали мяч горизонтальными передачами, теряли его, возвращали себе, а затем снова перепасовывались вокруг чужой штрафной, даже не пробуя создать остроту. О чем уж говорить, если самым интересным моментом первого тайма стала симуляция одного из игроков гостей в штрафной площадке "Бораца". Вот где по-настоящему была хоть какая-то интрига в - купится ли судья на это падение?

Больше обсуждать первый тайм нет смысла. Когда я в перерыве посмотрел на статистику, то очень удивился. Увидев аж 13 ударов на две команды. Я даже проверил ту ли игру я смотрю, но потом оказалось, что 9 из 13 выстрелов - заблокированные удары. Поэтому неудивительно, что я их даже не помню.

Второй тайм должен был бы стать таким же скучным, но уже на 52 минуте произошло главное событие в этой игре - удаление Деспотовича ("Омония"). И главное это событие не потому, что повлияло на рисунок игры и результат, а потому, что вызвало хоть какие-то эмоции, а именно смех: в условной АПЛ судья, вероятно, даже не назначил бы штрафной удар за такую легкую отмашку!

Это удаление полностью перевернуло игру. Теперь уже хозяева взяли мяч под свой контроль, катая его без откровенных попыток как-то обострить игру. Казалось, что нулевая ничья - лучше всего опишет этот блеклый матч, но на 84 минуте все же случилось нечто интересное - "Борац" заработал пенальти. Но, как я уже намекнул выше, такой матч просто-таки был обязан завершиться "0:0", поэтому, по классике жанра, вратарь выполнил спасительный сейв. Хотя это и не помогло справедливости свершиться в полном объеме: на 91 минуте хозяева все же затолкали победный гол.

Если бы меня попросили создать видео обзор этого поединка. То я бы добавил к нему только три момента: красную карточку, нереализованный пенальти и прикольное шоу от местных фанатов перед стартом игры. А назвал бы я этот обзор: "Самый скучный матч в истории еврокубков" (по крайней мере, из тех, которые лично я смотрел).

Прва зимска провјера: ФК Борац - ФК БСК 3:1 (Бајде, Пејовић, Деспотовић - Мисимовић)



???????? pic.twitter.com/plUSQSYvOY — FK Borac Banja Luka (@fkboracofficial) January 19, 2025

Лига Конференций. 1/16 финала

13.02.2025. "Gradski Stadion" (Баня-Лука)

Главный судья: Анастасиос Папапетру (Греция)

"Борац Баня Лука" 1:0 "Олимпия Любляна

"Борац Баня Лука": Шишковски (В), Пейович, Вукович, Джаич, Субич, Роган (Кулашин, 78), Чавич (Квржич, 65), Враньеш(Николов, 65), Байде, Шушич, Марчетич.

"Олимпия": Пинтол (В), Лубей-Финк, Агба (Брест 88), Ласицкас (Суалехе, 60), Коич (Бланко 60), Ристич, Дурдов (Тамм, 95), Педреньо (Доффо, 95), Диогу Пинту, Баултам, Ачимович, Марин