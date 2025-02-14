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Проснулись во втором тайме. Гент – Бетис 0:3. Видео голов и обзор матча

Лига конференций

Поединок в Севилье станет формальностью

Проснулись во втором тайме. Гент – Бетис 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бетис" уверенно переиграл "Гент" в первой игре в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

В первом тайме зрители голов не увидели, а уже во второй половине встречи "огурцы" забили три безответных мяча в ворота соперника.

Лига конференций.

Стыковой раунд. Первый матч

"Геламко Арена" (Гент)

"Гент" - "Бетис" 0:3

Голы: Антони 47, Бакамбу 72, Альтимира 84

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