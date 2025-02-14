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Историческая победа для исландцев. Викингур - Панатинаикос 2:1. Видео голов и обзор матча
Интересно, как себя проявят через неделю в Греции
Getty Images/Global Images Ukraine
"Викингур" неожиданно обыграл "Панатинаикос" в рамках первой игры противостояния в 1/16 финала Лиги Европы.
Свой единственный гол при счете 0:2 "зеленые" забили аж на 91-й минуте. А через 6 минут остались вдесятером.
Таким образом, "Викингур" стал первым исландским клубом, который одержал победу в плей-офф одного из еврокубков.
Лига конференций. Стыковой раунд. Первый матч.
Стадион: "Болт Арена" (Хельсинки)
"Викингур" – "Панатинаикос" 2:1
Голы: Атласон 13, Вильялмссон 56 – Иоаннидис 90+1 (пен.)
Удаление: Цавелас 90+7 (вторая желтая карточка)
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