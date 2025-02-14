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Историческая победа для исландцев. Викингур - Панатинаикос 2:1. Видео голов и обзор матча

Лига конференций

Интересно, как себя проявят через неделю в Греции

Историческая победа для исландцев. Викингур - Панатинаикос 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Викингур" неожиданно обыграл "Панатинаикос" в рамках первой игры противостояния в 1/16 финала Лиги Европы.

Свой единственный гол при счете 0:2 "зеленые" забили аж на 91-й минуте. А через 6 минут остались вдесятером.

Таким образом, "Викингур" стал первым исландским клубом, который одержал победу в плей-офф одного из еврокубков.

Лига конференций. Стыковой раунд. Первый матч.

Стадион: "Болт Арена" (Хельсинки)

"Викингур" – "Панатинаикос" 2:1

Голы: Атласон 13, Вильялмссон 56 – Иоаннидис 90+1 (пен.)

Удаление: Цавелас 90+7 (вторая желтая карточка)

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Лига Европы Панатинаикос (Афины) Викингур
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