  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Нападающий Шемрок Роверс стал самым молодым автором гола в истории еврокубков
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Шемрок Роверс стал самым молодым автором гола в истории еврокубков

Лига конференций

Невероятное достижение

Нападающий Шемрок Роверс стал самым молодым автором гола в истории еврокубков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий ирландского "Шемрок Роверс" побил рекорд Ромелу Лукаку, который держался более 15 лет.

В возрасте 16 лет и 197 дней Майкл Нунан стал самым молодым автором гола в истории еврокубков. Его гол принес победу "Шемрок Роверс" в матче против шведского "Мольде" (0:1) на стадии стыковых матчей Лиги конференций.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Интересно, что этот матч, в котором Нунан вышел на поле в стартовом составе, стал для него дебютным за новую команду. В январе этого года он присоединился к "Шемрок Роверс" из "Сент-Патрикс Атлетик".

Ранее Майклом Нунаном активно интересовался "Манчестер Сити".

По теме
yellow-arrow
Историческая победа для исландцев. Викингур - Панатинаикос 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Проснулись во втором тайме. Гент – Бетис 0:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
ЛК. Борац Баня-Лука - Олимпия Любляна 1:0. Один из самых "драматичных" матчей в истории еврокубков
Мольде Шемрок Роверс Лига конференций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости