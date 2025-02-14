Нападающий Шемрок Роверс стал самым молодым автором гола в истории еврокубков

Нападающий ирландского "Шемрок Роверс" побил рекорд Ромелу Лукаку, который держался более 15 лет.

В возрасте 16 лет и 197 дней Майкл Нунан стал самым молодым автором гола в истории еврокубков. Его гол принес победу "Шемрок Роверс" в матче против шведского "Мольде" (0:1) на стадии стыковых матчей Лиги конференций.

What a moment ????



Michael Noonan becomes the Youngest Scorer in Europe aged 16 years 187 days ☘️#RoversInEurope pic.twitter.com/xXctmajf67 — Shamrock Rovers FC (@ShamrockRovers) February 13, 2025

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Интересно, что этот матч, в котором Нунан вышел на поле в стартовом составе, стал для него дебютным за новую команду. В январе этого года он присоединился к "Шемрок Роверс" из "Сент-Патрикс Атлетик".

Ранее Майклом Нунаном активно интересовался "Манчестер Сити".