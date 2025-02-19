Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шемрок Роверс – Мольде. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Матч состоится 20 февраля в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В стыковых матчах Лиги конференций встретятся команды, занявшие 10-е и 23-е место на Этапе Лиги.
Для норвежского клуба – последняя возможность насладиться еврокубками, ведь в следующем сезоне они не сыграют в турнирах. Для "Шемрок Роверса" - шанс реабилитироваться перед болельщиками за поражение в первом туре чемпионата Ирландии.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 20 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 12 на платформе MEGOGO.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов
Популярное сейчас
- "Живет в дезинформационном пространстве". Зеленский отреагировал на заявление Трампа о 4% доверия
- Наставник Бенфики отреагировал на критику Трубина после матча ЛЧ
- УПЛ на MEGOGO, провал итальянцев в Лиге чемпионов и перенос матча УПЛ. Главные новости за 18 февраля
- АПОЭЛ - Целе. Анонс и прогноз матча 1/16 Лиги конференций на 20.02.2025
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Трамп: США предоставили Украине $350 миллиардов помощи. Где все эти деньги?