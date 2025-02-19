Бетис - Гент. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

"Бетис" сыграет на своем поле против "Гента" в рамках ответного матча плей-офф Лиги конференций-2024/25. Первая игра завершилась победой испанского клуба со счетом 3:0.

Накануне "Бетис" в своем чемпионате одержал победу над "Реал Сосьедадом" (3:0), а "Гент" обыграл "Беерсхот" (3:2).

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Поединок состоится в четверг, 20 февраля и начнется в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 2.

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