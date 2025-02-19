  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Бетис - Гент. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бетис - Гент. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Бетис - Гент: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Бетис - Гент. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бетис" сыграет на своем поле против "Гента" в рамках ответного матча плей-офф Лиги конференций-2024/25. Первая игра завершилась победой испанского клуба со счетом 3:0.

Favbet
1.51
4.45
6.50
Узнать больше

Накануне "Бетис" в своем чемпионате одержал победу над "Реал Сосьедадом" (3:0), а "Гент" обыграл "Беерсхот" (3:2).

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок состоится в четверг, 20 февраля и начнется в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Бетис - Гент
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
АПОЭЛ - Целе. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
yellow-arrow
АПОЭЛ - Целе. Анонс и прогноз матча 1/16 Лиги конференций на 20.02.2025
yellow-arrow
Старт второго круга УПЛ, Ман Сити – Ливерпуль, Цыганков на Бернабеу. Расписание футбола на 17 – 23 февраля
Бетис (Севилья) Гент Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости