Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бетис - Гент. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Бетис - Гент: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бетис" сыграет на своем поле против "Гента" в рамках ответного матча плей-офф Лиги конференций-2024/25. Первая игра завершилась победой испанского клуба со счетом 3:0.
Накануне "Бетис" в своем чемпионате одержал победу над "Реал Сосьедадом" (3:0), а "Гент" обыграл "Беерсхот" (3:2).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок состоится в четверг, 20 февраля и начнется в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 2.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Усик встретился с главой СБУ Малюком. ФОТО
- ЛЧ. Милан - Фейенорд 1:1 (1:2). Одним - позор, другим - поздравления
- Очередной топ-менеджер покинул Полесье, - СМИ
- Старт второго круга УПЛ, Ман Сити – Ливерпуль, Цыганков на Бернабеу. Расписание футбола на 17 – 23 февраля
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Гвардиола – об инциденте с Беллингемом в Ла Лиге: Не понимаю разницы между f*** off и f*** you