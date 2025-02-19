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Хайденхайм - Копенгаген. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Хайденхайм - Копенгаген: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Хайденхайм - Копенгаген. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Хайденхайм" проведет ответный матч плей-офф Лиги конференций против "Копенгагена". В первом поединке победу одержал немецкий клуб - 2:1.

Немцы в матче внутреннего первенства уступили "Майнцу" (0:2), а датчане победили "Раннерс" (2:1).

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Поединок состоится в четверг, 20 февраля. Начало встречи - в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 5.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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