АПОЭЛ - Целе. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

"АПОЭЛ" будет принимать на своем поле "Целе" в ответном матче Лиги конференций за место в 1/8 финала этого турнира. Первый поединок между этими команды завершился вничью со счетом 2:2.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 20-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 11.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу АПОЕЛ – Целе Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.