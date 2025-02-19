Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Панатинаикос - Викингур. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Панатинаикос - Викингур: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Панатинаикос" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги конференций против "Викингура". В первой игре греческий клуб потерпел сенсационное поражение от исландского коллектива, и теперь в родных стенах попытаются взять реванш.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 20 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 10 на платформе MEGOGO.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
Популярное сейчас
- "Один в поле не воин". Буданов сделал заявление о возможном прекращении помощи США
- УПЛ на MEGOGO, провал итальянцев в Лиге чемпионов и перенос матча УПЛ. Главные новости за 18 февраля
- Вацко: Шепелев всех в Александрии поразил. Он будет игроком основы
- Последний шанс насладиться моментом. Шемрок Роверс – Мольде. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 20.02.2025
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Гвардиола – об инциденте с Беллингемом в Ла Лиге: Не понимаю разницы между f*** off и f*** you