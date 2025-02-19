Панатинаикос - Викингур. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

"Панатинаикос" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги конференций против "Викингура". В первой игре греческий клуб потерпел сенсационное поражение от исландского коллектива, и теперь в родных стенах попытаются взять реванш.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 20 февраля.

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