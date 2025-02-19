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Олимпия - Борац. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

Олимпия - Борац: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол

Олимпия - Борац. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 1/16 финала Лиги конференций "Олимпия" сыграет в Любляне с "Борацом". В первом поединке словенский клуб потерпел поражение от боснийцев со счетом 0:1.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 20 февраля.

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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 14 на платформе MEGOGO.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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