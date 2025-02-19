Олимпия - Борац. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

В рамках 1/16 финала Лиги конференций "Олимпия" сыграет в Любляне с "Борацом". В первом поединке словенский клуб потерпел поражение от боснийцев со счетом 0:1.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 20 февраля.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 14 на платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Дивитися матч Олімпія - Борац Смотреть трансляцию