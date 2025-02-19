Ягеллония – Бачка-Топола. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

В первом матче между этими соперниками в Сербии "Ягеллония" буквально уничтожила своего соперника со счетом 3:1. Да, вроде бы не такой большой счет, но преимущество по игре было слишком большим, чтобы сомневаться в справедливости такого итога.

Кажется, что второй матч из-за этого превращается в формальность. Вряд ли "Бачка-Топола" найдет чем удивить.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 20 февраля.

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