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Ягеллония – Бачка-Топола. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК
Матч, который превращается в формальность?
Getty Images / Global Images Ukraine
В первом матче между этими соперниками в Сербии "Ягеллония" буквально уничтожила своего соперника со счетом 3:1. Да, вроде бы не такой большой счет, но преимущество по игре было слишком большим, чтобы сомневаться в справедливости такого итога.
Кажется, что второй матч из-за этого превращается в формальность. Вряд ли "Бачка-Топола" найдет чем удивить.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 20 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 15.
Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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