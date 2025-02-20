Лига конференций, ответные стыковые матчи

Хайденхайм, Фойт Арена

Хайденхайм – Копенгаген 19:45

Первая игра – 2:1

Трансляция – Megogо

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Хайденхайм

"Хайденхайм" ужасающе выступает на внутренней арене – в настоящее время переживают шестиматчевую серию без побед Бундеслиге, набрав всего одно очко. А последний матч закончился отрезвляющим поражением 2:0 дома от "Майнца", который заставил забыть о сиеминутном успехе в Европе.

Единственная победа "Хайденхайма" с середины января была одержана в Копенгагене в прошлый четверг вечером, когда голы центрбеков Томаса Келлера и Тима Зирслебен напрочь перевернули игру. Вопрос лишь в том, хватит ли им духу этот успех развить. Одно можно сказать точно – в Европе они выступают совсем с другим настроением, не таким удручающим.

В составе "Хайденхайма" по-прежнему отсутствует полузащитник Никлас Дорш, получивший травму колена во время январской ничьей с бременским "Вердером". 38-летний Норман Теуеркауф готов выйти только с лавки.

Копенгаген

"Копенгаген" до первой игры с "Хайденхаймом" не играл с декабря. Отсутствие игровых кондиций и тонуса было ощутимо. Плюс в атаке без привычного сочетания инсайдов (Руни Барджи отсутствовал, Эльюнусси смог выйти только 20 минут) не хватало химии. В итоге датчане медлительно катали мяч большую часть встречи, давая сопернику время перестроиться.

"Львы" конкретно поплыли после перерыва. Соперник банально перебегал и задавил на стандартах. Вопрос в том, сумеют ли датчане держать игру под контролем на этот раз. И на сколько их хватит в плане физики. Потому что "Хайденхайм" будет биться до последнего.

Шведский вундеркинд Руни Барджи выбыл из строя из-за серьезной проблемы с коленом. Кроме того под вопросом на игру Лукас Лерагер и Николай Бойлесен. Элиас Ашури тоже в лазарете.

Ориентировочные составы

Хайденхайм: Феллер – Траоре, Зирслебен, Майнка, Буш – Майнка – Келлер, Нихьюс, Конте, Ваннер, Сиенза – Хонзак

Копенгаген: Рамай – Лопес, Хацидьякос, Перейра, Уэскас – Роберт, Фрохольдт, Дилэйни, Ларссон – Классон, Маттссон

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Хайденхайм – Копенгаген от UA-Футбол

Контраст между "Хайденхаймом" в ЛК и Бундеслиге поразителен. И дело не только в уровне соперников, но и в мотивации и уверенности в своих силах. "Копенгаген" вял физически и им будет крайне трудно вернуться в игру. Ставка: "Хайденхайм" не проиграет с коэффициентом 1.53.