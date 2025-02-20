  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Пафос - Омония. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пафос - Омония. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Пафос - Омония: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20 февраля ⋊ ЛК на UA-Футбол

Пафос - Омония. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вторая серия чисто кипрского противостояния в плей-офф европейского турнира. Для этой островной страны – это примечательное достижение, которое отразится (в положительном плане) на Таблице коэффициентов.

Одна из команд точно будет в 1/8-й финала; с другой стороны, одна точно сойдет с дистанции. Ответный матч между "Пафосом" и "Омонией" состоится в четверг, 20-го февраля 2025-го года, в 19:45.

Favbet
1.76
3.70
4.95
Узнать больше

Онлайн прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на канале Футбол 13 на видеоресурсе MEGOGO.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Телетрансляція матчу Пафос - Омонія
Смотреть трансляцию

Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Ждем снова гола Антони? Бетис – Гент. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 20.02.2025
yellow-arrow
Олимпия Любляна - Борац Баня Лука. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 20.02.2025
yellow-arrow
Хайденхайм – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 20.02.2025
Где смотреть футбол Лига конференций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости