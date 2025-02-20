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Пафос - Омония. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Пафос - Омония: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20 февраля ⋊ ЛК на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая серия чисто кипрского противостояния в плей-офф европейского турнира. Для этой островной страны – это примечательное достижение, которое отразится (в положительном плане) на Таблице коэффициентов.
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Одна из команд точно будет в 1/8-й финала; с другой стороны, одна точно сойдет с дистанции. Ответный матч между "Пафосом" и "Омонией" состоится в четверг, 20-го февраля 2025-го года, в 19:45.
Онлайн прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на канале Футбол 13 на видеоресурсе MEGOGO.
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в матч-центре UA-Футбол >>>
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