Пафос - Омония. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Вторая серия чисто кипрского противостояния в плей-офф европейского турнира. Для этой островной страны – это примечательное достижение, которое отразится (в положительном плане) на Таблице коэффициентов.

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Одна из команд точно будет в 1/8-й финала; с другой стороны, одна точно сойдет с дистанции. Ответный матч между "Пафосом" и "Омонией" состоится в четверг, 20-го февраля 2025-го года, в 19:45.

Онлайн прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на канале Футбол 13 на видеоресурсе MEGOGO.

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