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АПОЭЛ - Целе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

АПОЭЛ - Целе: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол

АПОЭЛ - Целе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"АПОЭЛ" будет принимать на своем поле "Целе" в ответном матче Лиги конференций за место в 1/8 финала этого турнира. Первый поединок между этими команды завершился вничью со счетом 2:2.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 20-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 11.

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Трансляція матчу АПОЕЛ – Целе
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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