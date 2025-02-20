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Бетис - Гент. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Бетис - Гент. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский "Бетис" примет на своем поле бельгийский "Гент" в рамках ответного матча плей-офф Лиги конференций-2024/25.
Первая игра завершилась победой испанцев со счетом 3:0.
Поединок начнется в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 2.
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Лига конференций-2024/25. 1/16 финала, ответный матч
20.02.2025
Севилья, "Бенито Вильямарин"
"Бетис" 19:45 "Гент"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2
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