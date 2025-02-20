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Бетис - Гент. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Бетис - Гент. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Бетис - Гент. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский "Бетис" примет на своем поле бельгийский "Гент" в рамках ответного матча плей-офф Лиги конференций-2024/25.

Первая игра завершилась победой испанцев со счетом 3:0.

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Поединок начнется в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 2.

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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига конференций-2024/25. 1/16 финала, ответный матч
20.02.2025
Севилья, "Бенито Вильямарин"
"Бетис" 19:45 "Гент"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2

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Трансляция матча Бетис - Гент
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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