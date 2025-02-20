Бетис - Гент. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Испанский "Бетис" примет на своем поле бельгийский "Гент" в рамках ответного матча плей-офф Лиги конференций-2024/25.

Первая игра завершилась победой испанцев со счетом 3:0.

Поединок начнется в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 2.

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Лига конференций-2024/25. 1/16 финала, ответный матч

20.02.2025

Севилья, "Бенито Вильямарин"

"Бетис" 19:45 "Гент"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2