Олимпия - Борац. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Словенская "Олимпия" Любляна сыграет на своем поле с "Борацом" в рамках ответного матча плей-офф Лиги конференций-2024/25.

Первая игра завершилась минимальной победой боснийского клуба счетом 1:0.

Поединок начнется в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 14.

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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига конференций-2024/25. 1/16 финала, ответный матч

20.02.2025

Любляна, "Стожице"

"Олимпия" Любляна 19:45 "Борац Баня-Лука"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 14