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Олимпия - Борац. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Олимпия - Борац. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Словенская "Олимпия" Любляна сыграет на своем поле с "Борацом" в рамках ответного матча плей-офф Лиги конференций-2024/25.
Первая игра завершилась минимальной победой боснийского клуба счетом 1:0.
Поединок начнется в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 14.
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Лига конференций-2024/25. 1/16 финала, ответный матч
20.02.2025
Любляна, "Стожице"
"Олимпия" Любляна 19:45 "Борац Баня-Лука"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 14
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