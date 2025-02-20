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Хайденхайм – Копенгаген. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Хайденхайм" проведет ответный матч плей-офф Лиги конференций против "Копенгагена". В первом поединке победу одержал немецкий клуб - 2:1.
Немцы в матче внутреннего первенства уступили "Майнцу" (0:2), а датчане победили "Раннерс" (2:1).
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Поединок состоится в четверг, 20 февраля. Начало встречи - в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 5.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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