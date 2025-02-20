Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Панатинаикос - Викингур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Панатинаикос - Викингур: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Панатинаикос" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги конференций против "Викингура". В первой игре греческий клуб потерпел сенсационное поражение от исландского коллектива, и теперь в родных стенах попытаются взять реванш.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 20 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 10 на платформе MEGOGO.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Гвардиола: В какой-то мере это конец цикла. Ничто не вечно. Я принимаю реальность
- Победа ПСВ над Ювентусом принесла исторический успех Нидерландам и исторический провал Италии
- У Зинченко появился вариант продолжения карьеры в Лиге 1
- Олимпия Любляна - Борац Баня Лука. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 20.02.2025
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике