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Панатинаикос - Викингур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

Панатинаикос - Викингур: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол

Панатинаикос - Викингур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Панатинаикос" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги конференций против "Викингура". В первой игре греческий клуб потерпел сенсационное поражение от исландского коллектива, и теперь в родных стенах попытаются взять реванш.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 20 февраля.

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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 10 на платформе MEGOGO.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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