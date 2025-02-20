Пафос - Омония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

В этот вечер состоится второй матч кипрского противостояния в плей-офф европейского турнира. Для островной страны это довольно примечательное достижение, которое отразится (в положительном плане) на Таблице коэффициентов.

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Лига конференций. Стыковые матчи

20 февраля. 19:45. Колосси. "Лимасол Арена"

"Пафос" — "Омония"

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 13