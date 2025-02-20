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Пафос - Омония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций
Обновлено

Пафос - Омония: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Пафос - Омония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

omonoiafc.com.cy

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В этот вечер состоится второй матч кипрского противостояния в плей-офф европейского турнира. Для островной страны это довольно примечательное достижение, которое отразится (в положительном плане) на Таблице коэффициентов.

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Лига конференций. Стыковые матчи
20 февраля. 19:45. Колосси. "Лимасол Арена"
"Пафос" — "Омония"
Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 13

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Трансляція матчу "Пафос" - "Омонія"
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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