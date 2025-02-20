Ягеллония – Бачка-Топола. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

В первом матче между этими командами в Сербии "Ягеллония" буквально уничтожила своего соперника со счетом 3:1. Да, это не такое уж и огромное преимущество, но второй матч более похож на формальность. Вряд ли "Бачка-Топола" найдет чем удивить в выездном матче не только своих болельщиков, а и нейтральных зрителей.

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Лига конференций. Стыковые матчи

20 февраля. 22:00. Белосток. "Городской стадион"

"Ягеллония" — "Бачка-Топола"

Главный арбитр: Аллард Линдхут (Нидерланды)

Трансляция: MEGOGO Футбол 15