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Ягеллония – Бачка-Топола. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Ягеллония – Бачка-Топола: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Jagiellonia FC via X
В первом матче между этими командами в Сербии "Ягеллония" буквально уничтожила своего соперника со счетом 3:1. Да, это не такое уж и огромное преимущество, но второй матч более похож на формальность. Вряд ли "Бачка-Топола" найдет чем удивить в выездном матче не только своих болельщиков, а и нейтральных зрителей.
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Лига конференций. Стыковые матчи
20 февраля. 22:00. Белосток. "Городской стадион"
"Ягеллония" — "Бачка-Топола"
Главный арбитр: Аллард Линдхут (Нидерланды)
Трансляция: MEGOGO Футбол 15
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