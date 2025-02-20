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Шемрок Роверс – Мольде. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В стыковых матчах Лиги конференций встретятся команды, занявшие 10-е и 23-е место на Этапе Лиги.
Для норвежского клуба – последняя возможность насладиться еврокубками, ведь в следующем сезоне они не сыграют в турнирах. Для "Шемрок Роверса" - шанс реабилитироваться перед болельщиками за поражение в первом туре чемпионата Ирландии.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 20 февраля.
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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 12 на платформе MEGOGO.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов
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