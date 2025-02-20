Шемрок Роверс – Мольде. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

В стыковых матчах Лиги конференций встретятся команды, занявшие 10-е и 23-е место на Этапе Лиги.

Для норвежского клуба – последняя возможность насладиться еврокубками, ведь в следующем сезоне они не сыграют в турнирах. Для "Шемрок Роверса" - шанс реабилитироваться перед болельщиками за поражение в первом туре чемпионата Ирландии.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 20 февраля.

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