Лига конференций. Ответные стыковые матчи



Хайденхайм, Фойт Арена

Хайденхайм – Копенгаген 1:3 (доп. время)

Общий счет – 3:4

Голы: Сиенза 73 – Шьяха 37, Дикс 53 (п), Уэскас 113

"Копенгаген" в двухчасовом триллере дожал на выезде "Хайденхайм", проложив себе путь в 1/8 финала ЛК. Команда Якоба Нееструпа имела очевидные проблемы с игровым тонусом и не могла рассчитывать на ряд ключевых игроков. Но проблемы хозяев оказались еще более серьезными.

Как и в первом матче, "Копенгаген" заметно просел после перерыва. Тогда буквально сразу, в этот раз – в последние 30 основных минут. Тем удивительнее, что в экстра-таймах им удалось дожать победу. Два месяца без официальных матчей – это не шутка.

В первый час игры датчанам удалось не только отыграть минимальный дефицит, но и выйти вперед. В отсутствии капитана Виктора Классона (играл ЦН в последнее время), главной звезды Руни Барджи и опытного таргетмена Андреаса Корнелиуса на первый план вышел Амин Шьяха, 18-летний алжирский выпускник академии клуба.

Шьяха головой замкнул подачу Дикс в конце первом тайме, сравняв счет после того, как выскочил из-за спины героя первой встречи Зирслебена. За 7 минут до того тот же Шьяха после ошибки соперника в билд-апе вывел Ашури 1 на 1 с кипером, но инсайд упустил роскошный шанс.

Самопривозы "Хайденхайма" стали еще более явными в дебюте второй половины. Хозяева умудрились дважды подряд обрезаться на своей половине, и со второй попытки Ашури запустил Гочолейшвили на ворота, после чего грузина откровенно снес Ференбах. Пенальти реализовал Дикс, записав на свой счет второе результативное действие.

Далее "Копенгаген" откровенно просел. Ошибались не меньше и не менее эпично, чем соперники. ЦЗ Гарананга отдал мяч Пирингеру и пустил того на буллит с кипером, но сам же исправил ошибку выносом с линии. Затем уже был обрез Фрохольдта, который привел в контратаке. Свежий Сиенза и штрафной заработал, и красиво его реализовал.

Еще в основное "Копенгаген" едва не дожали. После удара того же Сиензы мяч попал в штангу, а потом чудом перелетел ворота после рикошета от спины вратаря. Майнка с углового в фирменной манере мог решать вопрос выхода.

Но датчане выжили. А затем эпично вырвали путевку в 1/8. Тоже помог суперсаб. Только вот им оказался защитник Уэскас, который вышел на последние 15 минут играть вингера, ведь резерва на позиции уже не было. И Уэскас после провала хозяев в обороне пробил кипера в ближнем бою. А атаку запустил, конечно же, Шьяха, который грамотно не стал пасовать в офсайд, потянул мяч дальше, а вместе с ним и двух защитников, и не без удачи, но создал момент для партнера. 1:3.

Хайденхайм: Феллер – Зирслебен, Майнка, Келлер (Пирингер, 46) – Ференбах (Сиенза, 57), Кербер (Хонзак, 46), Нихьюс (Шеппнер, 57), Буш (Траоре, 75) – Бек, Ваннер (Тойеркауф, 113) – Зивзивадзе

Копенгаген: Рамай – Мелинг, Гарананга (Хацидьякос, 83), Перейра, Дикс – Фрохольдт, Клем (Дилэйни, 71) – Ашури (Силва, 64), Эльюнусси (Маттссон, 64), Гочолейшвили (Уэскас, 105) – Шьяха (Ларссон, 83)