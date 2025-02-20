  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. ЛК. Олимпия Любляна - Борац Баня-Лука 0:0. Гости проходят в 1/8 финала турнира
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛК. Олимпия Любляна - Борац Баня-Лука 0:0. Гости проходят в 1/8 финала турнира

Лига конференций
Обновлено

Результат матча

ЛК. Олимпия Любляна - Борац Баня-Лука 0:0. Гости проходят в 1/8 финала турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Словенская "Олимпия" Любляна сыграла с "Борацом" в рамках ответного матча плей-офф Лиги конференций.

Уже на 7-й минуте поединка хозяева получили возможность забить пенальти. Но, к сожалению для "Олимпии", голкипер соперников угадал направление полета мяча после удара с одиннадцатиметровой отметки, который исполнял Алехандро Бланко.

Позже был еще один опасный момент для ФК "Борац". Однако Бланко умудрился пробить в перекладину.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

После перерыва обе команды пытались реализовать свои моменты, но ни одной из них это не удалось сделать. Матч завершился со счетом 0:0.

Напомним, что первая игра завершилась минимальной победой боснийского клуба со счетом 1:0. Поэтому в результате второго матча в 1/8 финала ЛК проходит "Борац".

Лига конференций-2024/25. 1/16 финала, ответный матч
Любляна, "Стожице"
"Олимпия Любляна" - "Борац Баня-Лука" - 0:0

По теме
yellow-arrow
ЛК. Хайденхайм – Копенгаген 1:3 (д.в.). Двойной камбек датчан
yellow-arrow
ЛК. Пафос – Омония 2:1. Кипрское противостояние определило победителя
yellow-arrow
ЛК. Бетис – Гент 0:1. Этой сенсации недостаточно
Борац (Баня-Луки) Олимпия (Любляна)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости