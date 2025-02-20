ЛК. Олимпия Любляна - Борац Баня-Лука 0:0. Гости проходят в 1/8 финала турнира

Словенская "Олимпия" Любляна сыграла с "Борацом" в рамках ответного матча плей-офф Лиги конференций.

Уже на 7-й минуте поединка хозяева получили возможность забить пенальти. Но, к сожалению для "Олимпии", голкипер соперников угадал направление полета мяча после удара с одиннадцатиметровой отметки, который исполнял Алехандро Бланко.

Позже был еще один опасный момент для ФК "Борац". Однако Бланко умудрился пробить в перекладину.

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После перерыва обе команды пытались реализовать свои моменты, но ни одной из них это не удалось сделать. Матч завершился со счетом 0:0.

Напомним, что первая игра завершилась минимальной победой боснийского клуба со счетом 1:0. Поэтому в результате второго матча в 1/8 финала ЛК проходит "Борац".

Лига конференций-2024/25. 1/16 финала, ответный матч

Любляна, "Стожице"

"Олимпия Любляна" - "Борац Баня-Лука" - 0:0