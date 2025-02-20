ЛК. Бетис – Гент 0:1. Этой сенсации недостаточно

Лига конференций. Стыковой раунд плей-офф

Ответный матч (результат первого поединка 3:0)

"Бенито Уильямарин" (Севилья)

Главный арбитр: Дамьян Силвесчак (Польша)

Для того чтобы иметь реальные шансы на проход дальше, "Генту" нужно было забить сегодня в Севилье минимум три гола. А параллельно еще не пропустить, дотянуть до серии пенальти и там победить. Или отличиться еще и в четвертый раз. Если сравнить составы футболистов, то звучит нереально, верно?

Несмотря на это, оба тренера сегодня решили не рисковать стартовым составом. С первых минут вышли практически все самые сильные с определенной ротацией. Конечно же ее больше себе позволил "Бетис". Собственно, он в первом тайме и инициативу забрал.

Больше ударов было у хозяев, они и качественнее угрожали сопернику, но… откровенно скучным был футбол. Сегодня еще и не пошла игра Антони, который зажигал абсолютно в каждом матче после перехода с МЮ. Несколько другие задачи у него были, чем он играл на фланге. Бразилец к ним не адаптировался.

Только в середине второго тайма "Бетис" заставил своих болельщиков взяться за голову. После навеса с фланга Авила ударом головой пробил в упор со штангой. Впоследствии Иско, вышедший из скамейки для запасных именно вместо Антони, попал чуть выше ворот.

А на 82 минуте Витор Роке грубо наступил на голеностоп сопернику. Сначала арбитр показал футболисту "Бетиса" желтую, но затем арендованный у "Барселоны" игрок увидел перед собой красную карточку – помог судьям VAR.

Хотя и был удален игрок атакующего звена, но это все равно помогло "Генту" создать первый реальный момент в матче и использовать его. Арчи Браун открылся под забегание в штрафную и с острого угла попал в левую девятку. Очень качественный удар. Вряд ли и основной голкипер взял бы такой. Браун сегодня очень качественно выступил – однозначно самый лучший игрок матча.

Сегодня в воротах "Бетиса" играл второй, а в течение сезона ситуативно даже третий голкипер Франсиско Вьетес. После того, как отпустили основного голкипера Руя Силву в "Спортинг" Лиссабон, первым номером стал известный по "игре" за "Ливерпуль" (а также раньше – за "Вест Хэм") Адриан.

Победа, которая принесла очки в таблицу коэффициентов Бельгии и призовые непосредственно "Генту". Очень хороший результат для “буйволов” после 0:3 на домашнем поле. “Бетис” не слишком серьезно отнесся к игре, а в меньшинстве не выдержал внезапного давления гостей. Результат закономерен: проиграл тот, кто больше ошибся.

Бетис – Гент 0:1

Гол: А. Браун 87

Севилья: Вьетес – Сабали (Руибаль 58), Льоренте (Бартра 46), Натан, Перро – Авила, Альтимира (Джонни 58), Флорес (Перес Герреро 79), Эззальзули – Витор Роке, Антони (Иско 58)

Гент: Роф – Де Мейер, Ватанабе, Торунарига – Сонко (Араужу 87), Ито (Де Влигер 74), Лопес (Кумс 61), А. Браун – Делорж-Книпер – Гуре (Ванзейр 61), Сурдез (Гудьонсен 74)

Предупреждения: Авила 23 – Лопес 40

Удаление: Витор Роке 82 (прямая красная)