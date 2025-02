ЛК. Пафос – Омония 2:1. Кипрское противостояние определило победителя

Гости активно начали встречу с намерением забить быстрый гол в начале матча. Сразу на первых минутах "Пафосу" пришлось отбиваться от прострельных передач соперника. Хозяева не собирались отдавать инициативу и отвечали своими попытками.

На 11-й минуте "Пафос" имел возможность забить, однако не удалось затолкать мяч. Игра набрала немалый темп: команды обменивались стремительными атаками одна за другой. В одной из таких нападающий хозяев Жайро мог открывать счет – пробил с ударной позиции и попал в штангу.

"Пафос" почти с каждого своего подхода к воротам пытался выжать максимум, пробивая по воротам и зарабатывая угловые. Очередной угловой стал роковым для "Омонии": после подачи Фабиано не смог зафиксировать мяч и уронил его. Фелипе воспользовался случаем и забил уже в пустые ворота, открыв счет на 28-й минуте встречи.

После забитого мяча хозяева продолжали играть в том же темпе. Они стабильно выбегали в потенциально опасные атаки, постепенно создавая моменты у ворот "Омонии". Доиграли первый тайм команды с тотальным преимуществом "Пафоса", о чем свидетельствовала и статистика: 13 ударов против 3, из них в створ соответственно – 7 против 1.

Второй тайм сразу начался со стремительной атаки "Пафоса". После прострела с фланга на дальней штанге замкнул передачу Драгомир, но с помощью VAR удалось зафиксировать офсайд и взятие ворот отменить. Через несколько минут не без ошибки Ивушича отличились гости, но также из положения вне игры.

На 57-й минуте после удачной комбинации игроков "Омонии" Марич оказался на ударной позиции. Пробил на силу и в итоге попал в перекладину. На 60-й минуте гости все же дожали "Пафос": Йоветич получил мяч с фланга, фактически оставшись с голкипером лицом к лицу, и уверенно реализовал момент. 1:1.

Хозяева быстро ответили. Начали наседать на ворота соперника и через 5 минут после пропущенного забил Силва, затолкнув мяч в ворота. События развивались так же стремительно, как и атаки обеих команд. Интересно, что на 80-ю минуту не было даже ни одного предупреждения.

В конце матча обе команды начали больше фолить: "Омония" боролась за каждую попытку сравнять счет, а "Пафос" сбивал темп игры и мешали гостям отыграться. Хозяевам удалось довести победный счет до финального свистка. В результате "Пафос" побеждает "Омонию" 2:1 и проходит в 1/8 плей-офф Лиги конференций с общим счетом 3:2.

Pafos progress to the round of 16 ????#UECL | @pafosfcofficial pic.twitter.com/KQjOzqJ3yZ