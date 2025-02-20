ЛК. Ягеллония – Бачка-Топола 3:1 (общ. 6:2). Спокойный и справедливый проход поляков

Еще в первом матче, проходившем в Сербии, все болельщики могли убедиться в том, насколько велика разница между этими командами. "Ягеллония" провела великолепный матч и могла забивать куда больше, чем три гола, а „Бачка-Топола“ скорее отбивалась как могла, но скрыть катастрофически неуверенную игру в обороне никак не удавалось.

Матч в Польше выглядел скорее как формальность, ведь теперь все происходит в родных стенах фаворита, а сам фаворит уже получил относительно комфортное преимущество. Единственное, на что оставалось надеяться сербам - недооценка соперника и расслабленность в связи с тем, что результат и так добыт. Частично, эти надежды оправдались, ведь "Ягеллония" сегодня точно не планировала тратить силы на матч, желая закрыть его в экономном режиме.

Даже в таком режиме они уверенно начали игру и в одной из атак одной передачей Имас разрезал всю линию обороны "Бачки-Тополы", тем самым вывел Кристоффера Хансена на свидание с вратарем. Своим шансом полузащитник воспользовался и вывел свою команду вперед. Кажется, что тот гол слишком успокоил и без того спокойных хозяев поля. Они отдали инициативу сопернику и не то, чтобы соперник планировал этим активно пользоваться, но когда перед тобой команда садится настолько глубоко в оборону, периодически атаковать все же необходимо.

Именно поэтому удалось забить гол, причем после простой подачи с фланга. Дали достаточно пространства Милославлевичу, поэтому он нашел в штрафной свободного Лазетича, который без проблем переправил круглого в сетку ворот и сравнял счет, хотя сравнял только в рамках этого матча, в общем противостоянии они все еще проигрывали 2:4.

До конца тайма команды скорее обменялись ленивыми атаками и "Бачка-Топола" не производила впечатление команды, которая готова бороться за результат и творить сенсацию. Скорее они были командой, которая просто пользовалась тем, чтобы ей позволял соперник, а поляки позволяли не так много.

Во втором тайме также мало что изменилось. "Ягеллония" контролировала матч без непреодолимого желания забивать больше, а „Бачка-Топола“ не могла забить свой второй гол, чтобы вернуть в этот матч хоть какую-то интригу. Однако и в таком, ленивом стиле хозяева забили свой второй гол и точно закрыли все вопросы, если кто-то имел хотя бы малейшие сомнения до того момента. Быстрая атака через левый фланг, после чего Виллар Мики нашел в штрафной площадке Хесуса Имаса, а тот решил пробить в дальний угол, круглый от стойки залетел в ворота Илича. Красиво и это 2:1.

Впоследствии гости уже полностью расклеились, что позволило "Ягеллонии" оформить и третий гол. Защита уже развалена, атака по центру и Чурлинов оказался на ударной позиции. Он пробил, однако перед тем, как мяч залетел в ворота, его задел еще Радоевич, поэтому в итоге взятие ворот записали как автогол. 3:1.

И на этом все. Спокойно и непринужденно "Ягеллония" повторила счет первого матча. Вряд ли кто-то может поставить под сомнение итоговый проход поляков в 1/8 финала. Они просто сильнее.

Лига Конференций. Раунд на вылет. Ответный матч

Стадион: "Шортен Арена" (Бялисток)

Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды)

"Ягеллония" — "Бачка-Топола" 3:1 (общ. 6:2)

Голы: Хансен (8), Имас (70), Радоевич (76, автогол) — Лазетич (17)

"Ягеллония": Абрамович — Сачек (Войтушек, 45), Скшипчак, Эбосс, Моутиньо — Флах, Кубицки, Хансен (Петушевский, 71) — Виллар Мики (Чурлинов, 71), Пулулу (Диаби-Фадига, 81), Имас (Романчук, 81)

"Бачка-Топола": Илич — Йованович, Джорджевич, Дегенек, Радоевич — Радин, Пеич (Пантович, 78), П. Станич (А. Станич, 80) — Милосавлевич (Савич, 60), Лазетич, Мбунгу (Шош, 78)

Предупреждения: Скшипчак (18), Эбосс (45) — Радин (25), Станич (45+2), Пеич (73)