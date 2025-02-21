Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
Известны все 16 команд 1/8 финала
Getty Images / Global Images Ukraine
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К восьмёрке лучших команд присоединились восемь победителей стыковых матчей.
Лучшие команды, которые пропускали стыковые матчи.
- Челси (Англия)
- Витория (Португалия)
- Фиорентина (Италия)
- Рапид (Австрия)
- Юргорден (Швеция)
- Лугано (Швейцария)
- Легия (Польша)
- Серкль (Бельгия)
По результатам стыковых матчей к ним присоединяются:
- Панатинаикос (Греция)
- Мольде (Норвегия)
- Бетис (Испания)
- Копенгаген (Дания)
- Борац (Босния и Герцеговина)
- Пафос (Кипр)
- Целье (Словения)
- Ягеллония (Польша)
Во время жеребьёвки победители стыковых матчей будут несеяными командами и первый матч проведут на домашнем поле.
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Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт 21 февраля. На ней сформируют сетку вплоть до финального матча турнира.
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