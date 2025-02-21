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Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций

Лига конференций
Обновлено

Известны все 16 команд 1/8 финала

Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Лиге конференций определились все участники 1/8 финала турнира.

К восьмёрке лучших команд присоединились восемь победителей стыковых матчей.

Лучшие команды, которые пропускали стыковые матчи.

  • Челси (Англия)
  • Витория (Португалия)
  • Фиорентина (Италия)
  • Рапид (Австрия)
  • Юргорден (Швеция)
  • Лугано (Швейцария)
  • Легия (Польша)
  • Серкль (Бельгия)

По результатам стыковых матчей к ним присоединяются:

  • Панатинаикос (Греция)
  • Мольде (Норвегия)
  • Бетис (Испания)
  • Копенгаген (Дания)
  • Борац (Босния и Герцеговина)
  • Пафос (Кипр)
  • Целье (Словения)
  • Ягеллония (Польша)

Во время жеребьёвки победители стыковых матчей будут несеяными командами и первый матч проведут на домашнем поле.

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Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт 21 февраля. На ней сформируют сетку вплоть до финального матча турнира.

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Копенгаген Панатинаикос (Афины) Рапид (Вена) Мольде Легия (Варшава) Челси (Лондон) Бетис (Севилья) Фиорентина (Флоренция) Витория (Гимарайнш) Борац (Баня-Луки) Серкль Брюгге Лугано Юргорден (Стокгольм) Пафос
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