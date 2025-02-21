Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций

В Лиге конференций определились все участники 1/8 финала турнира.

К восьмёрке лучших команд присоединились восемь победителей стыковых матчей.

Лучшие команды, которые пропускали стыковые матчи.

Челси (Англия)

Витория (Португалия)

Фиорентина (Италия)

Рапид (Австрия)

Юргорден (Швеция)

Лугано (Швейцария)

Легия (Польша)

Серкль (Бельгия)

По результатам стыковых матчей к ним присоединяются:

Панатинаикос (Греция)

Мольде (Норвегия)

Бетис (Испания)

Копенгаген (Дания)

Борац (Босния и Герцеговина)

Пафос (Кипр)

Целье (Словения)

Ягеллония (Польша)

Во время жеребьёвки победители стыковых матчей будут несеяными командами и первый матч проведут на домашнем поле.

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Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт 21 февраля. На ней сформируют сетку вплоть до финального матча турнира.