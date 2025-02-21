ЛК. Панатинаикос – Викингур 2:0. Горячие греки оказались сильнее холодных исландцев

После "холодного" приема от "викингов", теперь греки намеревались оказать "горячий" прием в котле "Олимпийского стадиона".

Тренер “Панатинаикоса” Руи Виториа провёл ротацию. По сравнению с первым матчем на поле поменялось пять игроков. Вместо Палмер-Брауна, Бакасетаса, Манчини и Еремеева на поле появились: Церин, Унаи, Тете и Иоаннидис. Также произведена замена вратаря: Вместо Лодыгина играет Дронговский. Четверо из них уже принимали участие в воскресной игре с “Волосом” (2:1). Это Дронговский, Унаи, Церин и Тете. А вот без ротации играют все матчи: трио защитников Младенович, Ингасон, Коцирас; опорник Сиопис и левый крайний полузащитник Джуричич.

“Викингур”, напомним, не играл в эти выходные, а всю неделю в тренировочном режиме готовился к этой игре. Тренер “викингов” Сельви Йонссон, видимо, остался доволен всеми игроками, которые одержали минимальную победу неделю назад. Все одиннадцать игроков стартового состава, которые выходили в Хельсинках, выходят сегодня на поле в Афинах.

Первый тайм. Первые 15 минут гости поставили автобус у своих ворот, играя 5-4-1. Потом десять минут где-то даже огрызались. Играли высокий прессинг, и пару раз чуть было не перехватывали мяч, что могло привести к опасным атакам. Но всё же игроки “Панатинаикоса” больше владели мячом. Они всё пытались прорваться к чужим воротам в основном через центр, используя короткие и быстрые пасы, а где-то идя на нескольких защитников в обводку. Игроки “Викингура” старались играть более высокими вертикальными передачами, стараясь убежать в контратаку. Кристально чистый первый тайм. Ни карточек, ни замен. Один удар в створ ворот и тот у исландцев. На 22-й минуте Сигурпалссон успевает обыграть выскочившего из ворот Дронговского, и с острого угла бьёт по воротам. Максимович успевает перехватить мяч. Не поднимая головы старается выбить его в поле. Попадает в Ингимундарсона и от того мяч улетает за линию поля. Это был самый единственный опасный момент в тайме на обе команды. Хозяевам надо срочно что-то менять после перерыва.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Второй тайм. Игра немного ускорилась. Игроки гостей стали не успевать за соперниками. Стало больше нарушений, пошли жёлтые карточки. Начались замены, причём тренер исландцев Сельви Йонссон менял именно тех, у кого была уже жёлтая карточка, боясь, чтобы его игроки в пылу борьбы не получили по второй. А греки всё так же пытаются пройти по центру. И одна из таких атак привела к взятию ворот. Попытка просочиться в штрафную оказалась неудачной, и Младенович исполнил на технику, отправив мяч от края штрафной, по дуге точно в дальнюю девятку. Счёт по сумме двух игр сравнялся. “Панатинаикос” ещё больше ускорился. Начали использовать больше фланги, особенно правый. И давить, давить, давить. И додавили. Уже когда казалось, что дополнительного времени не избежать, “клеверные” забили второй мяч. Джуричич хорошим ударом завершал атаку. Йонссон отбил. Мяч отлетел в свободную зону, где первым на мяче оказался Тете. Защитники не успели его накрыть, и мяч после удара бразильца оказался в сетке ворот исландцев. Десять минут компенсировал главный судья матча Раде Обренович. Какие-то подходы у гостей ещё были за это время, но не более.

“Панатинаикос” со скрипом, но проходит в следующий этап, где его соперником станет либо “Фиорентина”, либо “Рапид Вена”.

Лига конференций. Стыковой раунд. Ответный матч.

Стадион: “Олимпийский Стадион” (Афины)

Главный судья: Раде Обренович (Словения)

“Панатинаикос” – “Викингур” 2:0

Голы: Младенович 70, Тете 90+4

“Панатинаикос”: Дронговский – Младенович, Ингасон, Максимович, Коцирас (Вагианнидис 56) – Сиопис, Унаи, Церин (Свидерский 56) – Джуричич (Арао 90+6), Тете, Иоаннидис

“Викингур”: Йонссон – Ибрагимагич, Экрот, Торкельссон – Атласон (Гуннарссон 67), Агнарссон (Хансен 66), Хафстейнссон (Ватнамар 81), Трандарсон (Вильялмссон 54), Гудьонссон – Ингимундарсон, Сигурпалссон

Предупреждения: Джуричич 56, Сиопис 85, Иоаннидис 90+7, Свидерский 90+8 - Атласон 64, Хафстейнссон 65, Ибрагимагич 90+4, Хансен 90+8